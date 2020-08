Inde : deux policières lesbiennes protégées par la justice après que leurs familles ont découvert leur relation

Avni et Preeti*, toutes deux âgées de 24 ans, sont deux policières et vivent ensemble depuis plusieurs années au Gujarat, un État de l'ouest de l'Inde. Les ami.e.s et collègues des deux femmes étaient au courant de leur relation, mais ce n'était pas le cas de leurs parents respectifs.

D'après Times of India, la vérité a éclaté au grand jour lorsqu'elles ont conclu un maitri karar, un « contrat d'amitié », le 10 juin dernier. Il s'agit d'un acte notarié qui a récemment été utilisé pour légitimer des relations qui ne bénéficient pas de reconnaissance légale en Inde, comme les mariages interconfessionnels et les relations entre couples de même sexe.