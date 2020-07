États-Unis : la ville de Somerville est la première à reconnaitre les relations poly-amoureuses

D’après le média LGBT+ Queer.de, ce règlement est une nouveauté aux États-Unis. Il a été décidé en réponse à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Somerville n’avait aucune législation pour la reconnaissance des couples non mariés. Ce manque a provoqué bien des drames pour les partenaires qui ne pouvaient pas rendre visite à leurs proches dans les hôpitaux ou encore qui n’avaient pas accès à l’assurance maladie du partenaire.

Le conseiller municipal JT Scott a eu l’idée, suite aux commentaires de la population, d’introduire une proposition pour les relations polyamoureuses. Le conseil municipal de la communauté au nord de Boston a déjà adopté à l’unanimité une ordonnance correspondante le 25 juin.

En conséquence, le libellé du règlement a été modifié par le conseiller municipal responsable Lance Davis, de sorte qu’il inclut également les familles avec trois partenaires ou plus. Lance Davis a justifié cette décision auprès de la NBC Boston en disant :

« Chaque fois que le gouvernement a essayé de définir ce qu’est une famille et ce qui ne l’est pas dans le passé, nous avons fait un très mauvais travail. »

Alors que le mariage pour tou.te.s n’a commencé à l’échelle nationale qu’en 2015, l’État du Massachusetts est depuis longtemps un pionnier des droits LGBT+. C’est onze ans plus tôt qu’il était le premier État à légaliser les mariages des personnes de même sexe.

Pour bénéficier de la nouvelle mesure, les partenaires ne doivent pas nécessairement être dans une relation amoureuse ou avoir des relations sexuelles. Le New York Times a présenté deux femmes de la quarantaine qui se décrivent comme des « partenaires de vie platoniciennes » et veulent acheter une maison ensemble et partager une assurance maladie. Elles ont à présent une relation qui peux maintenant être reconnues.

Il y a également des débats en Allemagne sur la reconnaissance de relations amoureuses de plus de deux personnes. Depuis des années en Allemagne, le FDP (Parti libéral-démocrate), réclame la reconnaissance d’une « multi-parentalité » afin de mieux répondre aux besoins des enfants de familles recomposées et homoparentales. Le débat est à présent étendu sur la reconnaissance des relations de plus de deux partenaires. L’Église catholique fait barrage considérant ces avancées législatives comme une « attaque contre la civilisation ».