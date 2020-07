D’après le média LGBT+ GayTimes, l’association Les Amis de Dorothy organise du 25 au 26 juillet une Silver Pride en ligne. L’objectif de cet e-évènement a pour but de célébrer les personne âgées LGBT+ et de les aider à résoudre leurs problèmes de solitude et d’isolement.

L’événement sera ponctué par les apparitions de Christopher Biggins, Owain Wyn Evans, Carol Vorderman et Ben di Lisi. Le programme comportera aussi des tutoriels de maquillage de drag queen, des sessions thématiques sur la santé mentale, des DJ sets en direct et des performances de chorales, de musiciens, de performeur.se.s et de conteur.se.s.

« Nous croyons fermement que les amitiés intergénérationnelles et les événements comme la Silver Pride sont essentiels. »

Craig Burton, fondateur des Amis de Dorothy et organisateur de l’événement, a déclaré :

« Les personnes âgées LGBT+ sont deux fois plus susceptibles de vivre seules et six fois plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale, souvent liés à la solitude et à l’isolement. Nous croyons fermement que les amitiés intergénérationnelles et les événements comme la Silver Pride sont essentiels pour aider à résoudre ces problèmes. Le confinement a exacerbé les problèmes d’isolement et de solitude, mais nous sommes déterminés à nous assurer que les générations plus âgées ont une raison de célébrer la Pride et de socialiser en ligne. »

Hommage

Cet évènement aura aussi pour but de rendre hommage à tous les seniors qui se sont battu.e.s pour les droits LGBT+, acquis après de nombreuses années de batailles et de militantisme. À l’occasion du 50e anniversaire de la première Pride, cet évènement rendra hommage à tous ses activistes et personnes engagés dans la lutte LGBT+.

« Cette année marque le 50e anniversaire de la toute première marche de la fierté aux États-Unis, et il est important que nous nous souvenions des sacrifices que la communauté LGBT+ plus âgée a fait pour nous. Ils et elles sont descendus dans la rue pour faire campagne et se battre pour nos droits, et ont ouvert la voie à la vie que nous connaissons aujourd’hui. Organiser une célébration en ligne pour elles et eux est le moins que nous puissions faire. La Silver Pride vise à promouvoir l’inclusion, à célébrer et à établir des liens avec nos communautés plus âgées. Ce sera une célébration de l’histoire des LGBT+, de notre liberté d’expression et de la reconnaissance des batailles auxquelles la communauté senior a dû faire face – et des batailles auxquelles elle continue de faire face », a ajouté Craig Burton.

L’évènement sera aussi l’occasion pour l’association de récolter des fonds qui serviront pour venir en aide aux personnes âgés les plus démunies et de les aider dans leur lutte contre la solitude et l’isolement.

Les billets pour participer à l’évènement du 25 au 26 juillet sont déjà en vente. Vous trouverez toutes les informations concernant l’évènement sur le site web : https://friendsofdorothy.org.uk/