Municipales : Pride Marseille alerte sur Guy Teissier, le nouveau candidat LR

Pride Marseille a publié jeudi 2 juillet un communiqué à l’attention des élu.e.s du Conseil municipal de la cité phocéenne. L’association, pourtant apartisane, a décidé de sortir de sa réserve. Elle souhaite alerter sur les prises de position LGBTphobes du nouveau candidat Les Républicains (LR), Guy Teissier, suite au désistement de Martine Vassal.

Pride Marseille a décidé de briser son silence politique en raison de « lignes rouges » à ne pas franchir, en l’occurrence « la remise en cause des Droits fondamentaux et celle des tractations avec le Rassemblement National ».

Prises de position LGBTphobes du candiat LR à Marseille

L’association déplore le manque de médiatisation sur les prises de position LGBTphobes du candidat LR et les énumère donc pour les élu.e.s.

Pride Marseille explique donc que Guy Teissier, qui a commencé sa carrière politique au sein du groupe d’extrême droite « Union nationaliste », a « fait partie des 80 députés et 113 sénateurs qui exigent le retrait de manuels scolaires abordant l’orientation sexuelle et l’identité de genre » en 2011.

Deux ans plus tard, alors qu’il était député de l’Union pour un mouvement populaire (UMP), il a voté contre le mariage pour tou.te.s.

En 2017, il est signataire d’une proposition de loi qui associe le mariage pour tou.te.s à la pédopornographie. L’association a retranscrit un extrait de la législation : « Mieux protéger l’enfant est possible : tout d’abord par la transposition des textes internationaux, (…) en particulier sur la pédopornographie. En second lieu et corrélativement, par la correction des incohérences de notre droit, qui tiennent, par exemple, à ce que le mariage entre personnes de même sexe ait été mal placé dans le code civil ».

En conclusion de son communiqué, Pride Marseille s’adresse aux élu.e.s du Conseil municipal. Elle les invite à « voter pour une candidate ou un candidat qui ne soit pas entaché par les stigmates des LGBTphobies ».

Le vote pour désigner le ou la maire de Marseille doit avoir lieu samedi 4 juillet.