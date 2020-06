Le Stonewall Inn, en difficulté, lance plusieurs campagnes de crowdfunding

À cause des restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus, le mythique bar le Stonewall Inn a dû fermer ses ports pendant trois mois. Cela a entraîné de lourdes conséquences financières pour le bar, qui a lancé plusieurs campagnes de financement participatif afin d’éviter une fermeture définitive.

Les gérant.e.s ont organisé deux campagnes de crowdfunding pour sauver le Stonewall Inn. La première a fixé un montant de 60 000 dollars (53 500 euros) pour le personnel, qui se retrouve sans emploi. La deuxième vise à collecter 50 000 dollars (44 600 euros) pour permettre au bar de survivre.

« Nous vous demandons votre aide car, comme de nombreuses familles et petites entreprises à travers le monde, le Stonewall Inn est en difficulté. Nos portes sont fermées depuis plus de trois mois pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être des clients, du personnel et de la communauté », écrivent les organisateur.trice.s sur la page de la collecte de fonds.

« Même dans le meilleur des cas, il peut être difficile de survivre en tant que petite entreprise et nous sommes confrontés à un avenir incertain. Même une fois que nous rouvrirons, ce sera probablement dans des conditions très restreintes limitant nos activités commerciales. (…) Nous avons ressuscité le Stonewall Inn une fois après qu’il a été fermé – et nous sommes prêts à le faire à nouveau – avec votre aide », ajoutent les gérant.e.s du bar.

Stonewall Inn, le premier monument national américain LGBT+

En 2016, Barack Obama a annoncé la création d’un monument pour commémorer les émeutes de Stonewall. Le bar et ses environs seront donc protégés comme monument national, le premier en ce qui concerne la lutte pour les droits LGBT+ aux États-Unis.

Le 28 juin 1969, environ 200 personnes LGBT+, en majorité racisées, s’étaient rassemblées au Stonewall Inn, un bar gay, à Greenwich Village, à New York.

À l’époque, la police de New York sévissait contre les lieux queers de la ville, mais cette nuit-là, la communauté LGBT+ a riposté, donnant naissance aux émeutes de Stonewall. Ce mouvement est considéré comme le début de la lutte contemporaine pour les droits LGBT+.

Les propriétaires du Stonewall Inn ont ajouté : « Il s’agit d’un bar communautaire, mais aussi d’un outil pour continuer le combat qui a commencé là-bas en 1969. Stonewall est le lieu de rassemblement de la communauté pour célébrer, pleurer en temps de tragédie et se rassembler pour continuer la lutte pour une égalité mondiale totale ».