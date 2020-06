Le joueur de basket chilien Daniel Arcos vient de faire son coming out gay

Le mois des Fiertés est toujours une bonne occasion pour faire son coming out. Voici celui de Daniel Arcos, joueur chilien de basket.

Dans une lettre de trois pages postée sur son compte Instagram le 16 juin, Daniel Arcos s’est livré sur ses difficultés à assumer son homosexualité. Il parle aussi de la lutte LGBT+ au Chili.

« J’attendais ce jour depuis longtemps, un défi personnel avec de nouvelles couleurs [arc-en-ciel] sur ma chemise, des couleurs que je regardais avec honte et qu’aujourd’hui je décide de porter avec fierté », a déclaré Daniel Arcos sur le site OutSport.

« Il était temps d’avancer. J’ai commencé à le dire à mes amis proches, puis à ma famille, avec toujours la peur d’être jugé. Ma sœur, ma mère, mon père et mes amis ont tous la même réponse : Il suffit d’être heureux, je suis là pour toi, le reste n’a pas d’importance. Ce sont des mots qui m’aident à pardonner tout ce que j’ai vécu dans le passé et qui me donnent aujourd’hui le courage d’écrire cela. »

Daniel Arcos joue comme attaquant pour l’équipe CD Castro qui est classé comme la meilleure ligue de basket professionnelle du Chili. Dans ce témoignage rempli de sincérité et d’émotion, il révèle qu’il a vécu dans la peur et le regret. Il explique aussi pourquoi il a longtemps caché son homosexualité.

« J’avais un sentiment de culpabilité. Je me sentais mal, seul, comme si j’avais fait quelque chose de vraiment mauvais. J’avais peur de le partager avec quelqu’un et d’être jugé, comme je le faisais déjà avec moi-même. » a ajouté le sportif.

« Je sais que ce message peut générer de la gêne pour certains, de l’inconfort et même de la haine. Mais j’ai le privilège d’avoir ma famille et mes amis de mon côté. »

Bien que l’homosexualité soit légale au Chili, les personnes LGBT+ chiliennes sont toujours victimes de préjugés et souffrent encore de l’absence de protections juridiques concernant leur sexualité et leur identité de genre.

Daniel Arcos est désormais libre et heureux de vivre au grand jour.