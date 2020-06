Une journée au 190, le premier centre de santé sexuelle LGBT+, qui fête ses 10 ans

Mardi 2 juin, premier jour officiel de la phase 2 du déconfinement. Nous avons rendez-vous avec l’équipe du 190 à leur nouvelle adresse dans le 11ème arrondissement à Paris. C’est leur troisième adresse en dix ans (le centre était soutenu par Sida Info Service jusqu’en décembre 2015 puis a été repris par Aides en mars 2016.

Une fois arrivé dans le centre, il faut suivre un protocole strict : port du masque obligatoire, lavage des mains avec du gel hydroalcoolique et distance physique dans la salle d’attente et avec les secrétaires à l’accueil, où des vitres de protection ont été installées.

Un centre confiné mais ouvert aux urgences

Marine Plathey, infirmière et coordinatrice des soins du 190 revient sur les trois derniers mois : « C’était un peu compliqué au début. Comme tout le monde on n'avait pas toutes les informations sur la gravité du virus. Assez rapidement on a mis en place des mesures d’hygiène plus strictes que d’habitude. À l’annonce du confinement, nous avons décidé de maintenir le centre de santé ouvert pour les urgences, notamment pour les TPE (Traitement Post exposition) et les découvertes de séropositivité. »