Découvrez la demande en mariage d'une infirmière séparée pendant trois mois de son amoureuse

Alyssa Kayhill travaille au service de cardiologie du Brooklyn Hospital Center, à New York. Durant la période de confinement liée à la pandémie du Covid-19, elle a décidé de se séparer de sa petite amie Anhlinh Trinh, avec qui elle est en couple depuis huit ans, pour des raisons de sécurité et afin d’éviter une éventuelle contamination mutuelle.

D’après le média LGBT Gay.it, la séparation temporaire fut un choix difficile pour Alyssa Kayhill, mais elle ne voulait absolument pas risquer une éventuelle infection pour sa petite amie. Les deux amoureuses n’avaient jamais été séparées aussi longtemps depuis le début de leur histoire d’amour.

« C’était juste une période très difficile à New York et dans le monde entier, mais c’était encore plus difficile pour moi car elle n’était pas avec moi. […] Anhlinh m’a vraiment manqué. Des forces extérieures vous empêchent parfois de faire certaines choses, mais mon expérience de travail avec le Covid-19 m’a montré que la vie peut être si courte. »

Pour leurs retrouvailles, Alyssa a monté, avec l’aide de sa sœur un plan pour demander en mariage sa petite amie. Une demande romantique dans un parc, près d’un cours d’eau ou les New-Yorkais ont l’habitude de venir pour regarder le coucher du soleil. Le choix de la date n’était pas un hasard non plus, le 8 juin, pour l’anniversaire d’Anhlinh.

Lorsque d’Anhlinh est arrivée, Alyssa s’est agenouillée et l’a demandé en mariage. La réponse fut évidement positive et les deux femmes se sont embrassées avec beaucoup d’amour sous les applaudissements de la foule.

Regardez :