3 questions à Ixpé, DJ et créateur du projet « Les disques du Lobby »

Afin de célébrer le mois des Fiertés, « Les Disques du Lobby » ont créé deux t-shirts disponibles dont 50 % des recettes seront reversés à une association qui est chère aux yeux d’Ixpé (créateur du projet) : le Baam (Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des Migrant.e.s).

Komitid : Pouvez-vous nous expliquer le projet « Les Disques du Lobby » ? En quoi consiste-t-il ?

Ixpé : Le projet est assez simple : rassembler sur une même plateforme les producteur.ice.s LGBT+ français.es de musique afin d’en assurer la promotion. Cela prend la forme d’un compte SoundCloud, où nous publions chaque mercredi un titre inédit offert par l’artiste de la semaine, la plupart du temps en téléchargement libre. On y trouve de tout : de la pop, de la techno, de la house… L’idée est d’élargir au maximum et de vraiment montrer la belle diversité de notre scène. J’espère recevoir des projets folk, rock, R&B, ambient par la suite :)

Quel.le artiste est représenté cette semaine ?

Cette semaine c’est Kelyboy qui nous offre un titre. J’adore cette artiste, elle n’a pas peur d’explorer tout ce qu’elle aime, des freestyles de rap à la techno, en passant par la trance, notamment dans ce morceau disponible chez nous. Et derrière les platines on ne sait jamais à quoi s’attendre. Quand les fêtes repartiront avec de bonnes conditions, allez regarder où elle joue, vous ne serez pas déçu.e.s !

Pourquoi as-tu choisi l’association Baam pour ton opération T-Shirt ?

Le Baam est une association que je suis depuis longtemps, pour plusieurs raisons. Leur travail est essentiel, encore plus aujourd’hui. J’avais déjà collaboré avec eux sur mon autre projet Discoquette. Au-delà d’avoir une mission essentielle, ce sont tou.te.s des amours ! Travailler avec elleux me paraissait assez pertinent, iels organisent chaque année un festival de musique où, comme chez nous, on trouve de tout musicalement.

Les Disques du Lobby sur

SoundCloud : https://soundcloud.com/lesdisquesdulobby

Facebook : https://www.facebook.com/lesdisquesdulobby

Instagram : https://www.instagram.com/lesdisquesdulobby/