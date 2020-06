La gouverneure de Porto Rico supprime des lois protégeant les personnes LGBT+

D’après le média LGBT+ Out, Wanda Vázquez, la gouverneure de Porto Rico, a signé un nouveau code civil qui supprime les lois protégeant les personnes LGBT+.

Le président de Human Rights Campaign Alphonso David déplore cette décision dans un communiqué :

« La gouverneure de Porto Rico a signé des modifications importantes aux codes civils de l’île qui ignorent honteusement les appels urgents des défenseurs locaux à inclure explicitement des protections vitales et complètes contre la discrimination pour les résidents LGBT+. […] Le gouvernement a manqué à son devoir principal d’assurer la sécurité et le bien-être de tous les Portoricains, y compris les Portoricains LGBT+ »

Ce nouveau code civil vient annuler la décision d’un juge fédéral selon laquelle l’ancienne politique du Commonwealth, qui empêchait les citoyen.ne.s de corriger leur genre sur leur certificat de naissance, était inconstitutionnelle. Désormais, l’interdiction de corriger son identité de genre est rétablie. Bien que le code civil de 600 pages soit toujours en cours de révision, le projet de loi a été approuvé par la législature du territoire en mai sans aucune discussion.

Les rues de la capitale ont été remplies de manifestants attirant l’attention sur les récentes violences contre les hommes et les femmes trans, ainsi que sur le mouvement « Black Lives Matter » et revendiquant les nouveaux changements de lois. Les manifestant en colère ont brandit une guillotine de fortune tout en brandissant des drapeaux LGBT+ jusqu’aux portes du manoir de la gouverneure .

Holy shit Puerto Rico just brought a guillotine to the Governor’s mansion for their #BlackLivesMatter protest.

pic.twitter.com/rsDkA7rm7H

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 3, 2020