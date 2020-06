L'inclusion des personnes LGBT+ dans la pub serait bénéfique

D’après le média LGBT+ Gay.it, les personnages LGBT+ dans des films, des émissions de télévision ou dans des publicités sont généralement perçus par les homophobes comme dangereux. Ils assurent vouloir défendre les enfants qui peuvent également devenir homosexuel.le.s s’ils sont exposés à ces images. Une étude du groupe Proctor & Gamble et de l’association LGBT+ Glaad semble prouver le contraire : l’inclusion des personnes LGBT+ dans les publicités et dans les médias en général contribuerait à faire baisser l’homophobie.

L’analyse se porte sur un échantillon de 2 000 Américain.e.s. Le responsable du groupe Proctor & Gamble (qui détient en Frances des marques comme Ariel, Pampers ou encore Gillette) déclare :

« Lorsque vous avez une plus grande visibilité pour les personnes LGBT+, vous augmentez l’acceptation. C’est la nature humaine que la familiarité peut conduire à un plus grand degré d’acceptation. »

Les résultats le montrent car plus des deux tiers des personnes interrogées n’ont aucun problème avec les personnes LGBT+ et sont même encouragées à acheter des produits de la marque qui a inclus une ou plusieurs personnes LGBT+ dans la publicité.

Sarah Kate Ellis, présidente de Glaad fait remarquer :

« Les résultats de cette étude envoient un message fort aux marques et aux médias qui incluent les personnes LGBT+ dans la publicité, les films et la télévision qui sont bons pour les affaires et bons pour le monde. »

Toujours d’après les conclusions de cette étude, les consommateur.rice.s auraient une plus grande confiance envers des produits qui sont ouverts à tous les clients et qui sont considérés comme socialement responsables.

Voir cette compilation réalisée par Yagg TV il y a quelques années :