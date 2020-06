Le message de Beyoncé aux diplômé.e.s de 2020 : « Votre identité queer est belle »

C’est une tradition américaine bien ancrée. Celle de célébrer les étudiant.e.s dans des cérémonies de remis de diplômes parfois grandioses. Mais crise sanitaire oblige, cette année ne ressemble à aucune autre. Qu’à cela ne tienne. Barack et Michelle Obama ont lancé une opération sur Youtube pour célébrer les réussites des diplômé.e.s : « Dear Class of 2020 ».

De très nombreuses personnalités sont intervenues et l’un des messages les plus puissants est celui de la chanteuse et cheffe d’entreprise Beyoncé Knowles-Carter (à partir de 27’42 dans la vidéo).

S’appuyant sur la mobilisation récente contre les violences policières et pour le mouvement Black Lives Matter, elle affirme : « Un des principaux objectifs de mon travail artistique a été de montrer la beauté des personnes noires au monde [ …] et la valeur de nos vies. »

Elle s’adresse ensuite aux jeunes femmes :

« Aux jeunes femmes, nos prochaines leadeuses, sachez que vous allez changer le monde. Faites que les jeunes rois se penchent sur votre vulnérabilité pour redéfinir une nouvelle masculinité. Dirigez avec le cœur. »

Elle poursuit : « À tous ceux qui se sentent différents, si vous faites partie d’un groupe qu’on appelle les autres, un groupe qui n’a pas l’opportunité d’être au centre de la scène : construisez votre propre scène et faites que l’on vous voit. Votre identité queer est belle, votre identité noire est belle. Votre compassion, votre gentillesse, votre compréhension, votre combat pour des gens qui peuvent être différents de vous, tout cela est beau. »

Elle prend appui sur sa propre expérience pour délivrer son message aux jeunes générations. « Si on vous a déjà dit que vous étiez stupide, en surpoids, moche, indigne, sans talent, j’ai entendu cela moi aussi. Quoi que vous fassiez, ne laissez jamais la négativité des gens qui projettent leurs propres doutes sur vous vous découragez. Je sais que ces moments sont douloureux.

Le respect est tout. Il n’y a pas de relation réussie sans respect. Et un mouvement ne peut pas être réussi si le principe de base n’est pas le respect.

Classe de 2020, chacune de vos pensées est puissante. Les mots que vous prononcez ont un impact.

Je prie pour que vous continuiez à soutenir des vies qui peuvent apparaître différentes des vôtres. Je sais que vous êtes prêts à entamer le voyage le plus important de votre vie. Vous êtes au bord d’un changement mondial énorme. Continuez de faire pression, oubliez la peur, oubliez les doutes, continuez d’investir et de parier sur vous-mêmes. Et félicitations ! »

