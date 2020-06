La Pride de Los Angeles annule sa manifestation en soutien à Black Lives Matter

Le 3 juin, le Los Angeles Times annonçait que les organisateurs de la Pride de Los Angeles voulaient manifester le 14 juin, malgré le confinement et que la marche de protestation serait en soutien au mouvement Black Lives Matter (Les vies noires comptent). Il y a cinquante ans ce mois-ci, Los Angeles a organisé son premier défilé de la fierté.

« En 1970, nous nous sommes réunis sur Hollywood Boulevard pour protester contre la brutalité policière et l’oppression de notre communauté », a déclaré au Los Angeles Times Estevan Montemayor, président de l’organisation. « Nous le ferons à nouveau cette année, là où cela a commencé, en solidarité avec Black Lives Matter. »

La marche de protestation en réponse à l’injustice raciale était prévue le dimanche 14 juin. « Nous encourageons tous les membres de la communauté qui croient que nous devons éliminer cette injustice raciale et être solidaires avec la communauté noire et lutter pour une véritable réforme et un changement dans ce pays à tous les niveaux de gouvernement à se joindre à nous dans cette manifestation pacifique, dans cette marche pour la justice », a aussi déclaré Estevan Montemayor.

Même si la Pride reconnaît qu’il est plus sûr de rester à la maison pendant la crise sanitaire, Estevan Montemayor affirme que c’est nécessaire de manifester : « Je pense qu’il est très juste de dire qu’il est absolument nécessaire que nous quittions nos maisons et parlions haut et fort de cette injustice et protestions pacifiquement. »

Pourtant, quelques jours après cette annonce, les réseaux sociaux se sont enflammés au motif que les organisateurs avaient faite une demande à la police de Los Angeles (LAPD). Au nom de Christopher Street West, le groupe qui organise la marche de la fierté de Los Angeles, Jeff Consoletti, qui dirige une société de production d’événements, a soumis une demande de permis d’événement spécial au LAPD.

Des activistes se sont indignés que la marche de protestation puisse se faire en collaboration avec la police.

I’ve been informed @LAPride is, in fact, working with police for their so-called « Black solidarity » march. Attached is a screenshot of an event producer’s letter to the LAPD underscoring « a strong and unified partnership with law enforcement. » Homos, this is not it. pic.twitter.com/7YkndfDUrV

— Fran Tirado (@fransquishco) June 5, 2020