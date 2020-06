Turquie : Decathlon se met à l'arc-en-ciel et reçoit des appels homophobes au boycott

L’enseigne de sport française Decathlon était confrontée vendredi en Turquie à des appels au boycott mais aussi des témoignages de sympathie sur les réseaux sociaux, pour avoir publié des messages de soutien aux personnes LGBT+.

Tout est parti d’un message partagé lundi sur Instagram et LinkedIn par Decathlon en Turquie. La marque y a publié son nom écrit aux couleurs de l’arc-en-ciel, symbole des LGBT, avec le message suivant : « Toutes les couleurs sont les bienvenues à Decathlon ».

Cette initiative a provoqué des réactions virulentes et souvent homophobes de la part de nombreux internautes utilisant le mot-dièse « Decathlon boycott ».

« Nous ne permettrons pas à Decathlon de sacraliser les LGBT. Personnellement, je vais boycotter Decathlon », a déclaré jeudi soir sur Twitter un internaute avec plus de 180.000 abonnés.

Une éditorialiste proche du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, Hilal Kaplan, a elle aussi appelé au boycott.

Turkey is a predominantly Muslim country and honor the commandments of God that counts. A brand that patters the disgusting LGBT organizations and individuals that have emerged aimed at radically distorting the moral and social structure, has no judgment for us. #DecathlonBoykot pic.twitter.com/7wGGGFoXsM

