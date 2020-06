« Je suis avec Black Lives Matter » : la réaction d’Ellen DeGeneres face aux violences policières et racistes

Le média LGBT+ Towleroad, rapport les propos de l’animatrice de télévision américaine Ellen DeDeneres sur twitter samedi dernier où elle partage son indignation face aux violences policières de Minneapolis.

« Comme beaucoup d’entre vous, je suis en colère et je suis triste. Les gens de couleur dans ce pays sont confrontés à l’injustice depuis bien trop longtemps. Pour que les choses changent, les choses doivent changer. Nous devons nous engager à ce changement avec conviction et avec amour », a déclaré Ellen DeGeneres sur Twitter.

À la suite de cette publication, Ellen DeGeneres a rapidement supprimé son tweet après avoir subi une nouvelle fois les critiques des internautes en la qualifiant d’une personne « hypocrite » et en citant son amitié avec George W. Bush. On lui reprochait notamment de ne pas avoir parlé spécifiquement des personnes noires, victimes d’un racisme systémique.

Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, Ellen DeGeneres a répondu à ses critiques et s’exprime en disant : Je soutiens Black Lives Matter.

Elle déclare :

« Je n’ai pas parlé directement parce que je ne savais pas quoi dire. […] Je suis si triste et je suis si en colère. Je sais que je ne vais pas dire ce qu’il faut, je sais qu’il y aura beaucoup de gens qui seront en désaccord avec ce que je vais dire, mais j’ai toujours défendu l’égalité. »

« J’ai toujours voulu être la voix des personnes qui ont l’impression de ne pas avoir de voix, parce que je sais ce que ça fait. […] Et peut-être que vous n’êtes pas d’accord avec la façon dont cela se passe, mais vous devez le comprendre, et alors nous pourrons le guérir. Je suis vraiment désolée qu’on en soit arrivé là. Je ne sais vraiment pas quoi dire, sinon que cela dure depuis bien trop longtemps. Nous devons faire preuve d’équité et de justice pour tous, parce qu’à l’heure actuelle, nous ne sommes pas dans un monde équitable, pas du tout. »

« Je ne sais pas si ce monde sera un jour complètement juste, mais nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour s’en approcher. […] Envoyons tous un tas d’amour et essayons de trouver un peu de paix et de communication là-dedans. »