3 questions à Julien, créateur du projet #TesPasSolo sur instagram

Le projet lui tenait à cœur depuis longtemps. Créer un lien avec d’autres personnes LGBT+ afin qu’elles puissent échanger sur instagram sur leurs parcours, leurs difficultés, leurs espoirs et leurs réussites. C’est chose faite avec #TesPasSolo, qui vise à libérer les voix de la communauté. Julien, consultant et expert des réseaux sociaux, a répondu aux questions de Komitid.

Komitid : Pourquoi avoir créé le compte Instagram #TesPasSolo ?

Julien : Le projet me tenait à cœur depuis un moment, mais je n’avais pas trouvé le temps de passer à l’action avant le confinement. Je pense que ce qui m’a le plus touché et fait dire que je devais contribuer à mon niveau, c’est la montée de la haine et des agressions envers les personnes LGBT+. On regarde beaucoup chez les autres, mais aujourd’hui encore en 2020 en France, trop de personnes LGBTQIAP+ sont isolé.e.s, rejeté.e.s et parfois même violenté.e.s (que cette violence soit mentale ou physique).

J’ai eu ce besoin et cette envie d’aider ma communauté en lui donnant un terrain d’expression pour se libérer et se raconter. Jeune, je n’ai pas eu la possibilité d’échanger sur ce que je ressentais, de comprendre qui j’étais ou encore de me dire que j’avais le droit d’aimer un autre garçon. Je me suis rappelé ce que c’était de se sentir anormal, exclu et seul. Je voulais éviter ça pour d’autres, j’avais envie de leur dire : T’es pas solo. Le projet était né.

Via ce compte et ce hashtag, je souhaite donner aux personnes LGBT+ un endroit de partage où se retrouver. Un safe place où l’on peut librement raconter sa vie LGBT+ ou tout simplement lire le témoignage des autres.

L’objectif du compte est donc double : libérer les voix de la communauté, mais aussi montrer la voie à celles, ceux et celleux qui en ont besoin.

Comment procédez-vous pour le recueil des témoignages ?

En discutant avec certain.e.s, en allant solliciter des influenceur.se.s LGBT+ ou tout simplement spontanément, je reçois des témoignages plus ou moins quotidiennement. Les personnes me les envoient via message privé sur Instagram ou par mail, à l’adresse tespassolo[at]gmail.com. La parole est libre et anonyme pour celles, ceux, celleux qui le veulent.

Combien de témoignages avez-vous reçu et quels sont les sujets abordés ?

Pour le moment 38 témoignages ont été publiés et il m’en reste encore une vingtaine en attente de publication.

Les témoignages abordent différents sujets du parcours LGBT+ : amour, identité, coming out, famille, acceptation de soi… Malheureusement les thèmes qui reviennent le plus souvent sont liés au rejet des proches et aux conséquences destructrices des violences sociétales envers les personnes LGBT+. Il y a par exemple ce témoignage qui m’a particulièrement touché dans sa dureté : ou encore celui-ci.

Même s’ils sont tous uniques dans leur approche, il y a toujours une très forte sensibilité qui se dégage des témoignages que je recueille. Dès la première lecture, je peux sentir le poids des mots qui se déversent pour mieux se libérer de ses maux.

Bien heureusement, ce n’est pas toujours négatif. Il y a aussi des très jolies histoires, qui redonnent espoir et mettent immédiatement un sourire sur mes lèvres. Ce témoignage d’une adolescente par exemple, qui me confie ses sentiments pour une amie. Et celui-ci où Coco est passé par deux coming out et après 29 ans il est enfin heureux.