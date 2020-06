Olivier Charneux : « La loi était contre Charles Trenet, même si en privée, il assumait son homosexualité »

Lorsque j'ai dit à une amie que j'étais en train de lire un roman sur Charles Trenet, la réplique a été immédiate : « Ah oui, ce chanteur qui aimait les petits garçons et faisait des ballets bleus ! » Longtemps, l'interprète de Y'a d'la joie, de Que reste-t-il de nos amours ?, a traîné cette mauvaise réputation.

L'écrivain Olivier Charneux ne voulait pas en rester là. Il est né en 1963, l'année de l'emprisonnement et du procès de Charles Trenet, en application d'une loi discriminatoire héritée de Vichy et clairement homophobe. Dans Le Prix de la joie (aux éditions Séguier), il décrit, en se mettant dans la peau du chanteur et poète, ce mois en prison et les conséquences sur la vie d'un artiste pourtant adulé. Dans l'interview qu'il nous a accordée, Olivier Charneux, déjà auteur d'un remarquable ouvrage sur les expérimentations nazies sur les homosexuels durant la Seconde Guerre mondiale (Les guérir, publié en 2016 aux Éditions Robert Laffont), explique qu'il a voulu réhabiliter l'homme et mieux faire connaître ce pan d'histoire de l'homophobie en France.

Komitid : Olivier Charneux, pourquoi avez-vous eu envie de raconter cet épisode assez terrible de la vie de Charles Trenet ?

Olivier Charneux : J’ai été stupéfait d’apprendre au détour d’un documentaire que Charles Trenet avait été emprisonné un mois en France en 1963 à l’âge de 50 ans à cause de son homosexualité et d’une loi discriminante promulguée sous Vichy. Je me suis souvenu que dans ma jeunesse, ma famille parlait de lui avec dégoût, comme quelqu’un de sale qui touchait les petits garçons, organisaient des soi-disant « ballets bleus » et qui avait été un collaborateur sous l’Occupation. Ces rumeurs perdurent aujourd’hui sans que personne ne les contredise comme si elles allaient de soi. Elles révèlent une homophobie bien installée dans la société française, voir la Manif pour tous, qui veut que les homosexuels sont des faibles, des pervers, des lâches, des traitres forcément collaborateurs.

La France ne s’intéresse pas assez à l’histoire de ses minorités. J’ai tout de suite eu envie d’enquêter sur cette incarcération de Trenet pour dénoncer l’injustice de son emprisonnement et de sa condamnation, réhabiliter un homme et tous les homosexuels qui ont subi pendant quarante ans cette loi vichyssoise inique et discriminatoire. J’ai eu envie de raconter cette histoire parce qu’elle s’est déroulée l’année de ma naissance en 1963 et qu’il est bon de savoir d’où l’on vient.