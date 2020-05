Coronavirus : l'ouverture du nouveau musée LGBT+ de San Francisco repoussée

La GLBT Historical Society de San Francisco a dû repousser ses plans de création d'un nouveau musée sur l'histoire LGBT+ en raison des restrictions dues au coronavirus. Pour proposer une alternative, l'association met en place un musée virtuel, pour rendre accessibles ses archives.

Le directeur exécutif de l'association, Terry Beswick, promet tout de même qu'un plus grand musée physique verra le jour. D'après The Bay Area Reporter, le projet coûtera des dizaines de millions de dollars et pourra prendre cinq ou dix ans avant de voir le jour.