Xavier Dolan sur Neflix : quatre films au banc d’essai 

Après l’arrivée de nombreux films de François Truffaut et avant celle de huit œuvres de Jacques Demy le 15 mai, ce sont quatre des huit films du réalisateur québécois qui ont enrichi l’offre cinéphile de la plateforme de streaming : Les Amours imaginaires, Laurence Anyways, Tom à la ferme et Mommy. Pour l’occasion, Komitid a passé ces quatre films de Xavier Dolan disponibles sur Netflix, au banc d’essai.

« Les Amours imaginaires », tragi-comédie pop

L’histoire : Deux meilleurs amis inséparables, Francis, jeune gay égocentrique en mal d’amour de plus d’une nuit et Marie, jeune femme cassante à l’humour caustique et au look rétro-fifties bien étudié, tombent en pâmoison devant un jeune homme au physique d’ange, Nicolas…