Le nombre de morts du sida pourrait doubler en Afrique sub-saharienne pendant la pandémie

Le nombre de décès causés par le VIH pourrait doubler en Afrique sub-saharienne si l'accès des malades aux traitements était perturbé par la pandémie de Covid-19, a prévenu lundi l'ONU.

Une perturbation de six mois dans l'accès aux antirétroviraux pourrait entraîner plus de 500 000 morts supplémentaires dans la région sur une année entre 2020 et 2021, s'ajoutant aux 470 000 décès recensés en 2018, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Onusida.