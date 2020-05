Un coming out bi tout en douceur et en gourmandise… La star des podiums et des réseaux sociaux Tatiana Ringsby, qui vit à Hawaï, a annoncé sa bisexualité… sur un gâteau offert à ses parents.

Connue pour ses vidéos YouTube et TikTok, Tatiana Ringsby a filmé avec l’aide de son frère le moment où elle a offert un gâteau avec les mots « Surprise I’m bi » à ses parents. Leurs réactions ont été très douces et remplies d’amour. Les deux parents l’ont embrassée et lui ont dit qu’ils l’aimaient quoi qu’il arrive.

« Nous pouvons sortir et aller draguer des filles ensemble ! », a dit Justin, son frère en filmant la vidéo.

Tatiana Ringsby a répondu : « Nous le pouvons totalement ! »

La vidéo a obtenu plus de trois millions de vues et 15 000 commentaires.

En plus de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Tatiana Ringsby a aussi posté sur Twitter une photo d’elle très émue par l’évènement qui venait de se produire.

« Je ne peux même pas expliquer le poids qui a été enlevé de mes épaules – Je suis fière ! »