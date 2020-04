Vidéo : Les Funambules sortent un album au profit de « Tous unis contre le virus »

Les Funambules ont inventé une nouvelle forme de militantisme artistique et pacifique. Leur premier album de 42 chansons originales sorti en 2017, ainsi que les nombreux concerts de ce collectif regroupant plus de 400 artistes et bénévoles ont rapporté 23 000 euros aux associations qui luttent contre l’homophobie.

Dans le contexte sanitaire actuel, Les Funambules ont eu envie de mettre à profit leurs forces vives et ces quelques années passées à soutenir les associations pour créer un EP En Suspens et ainsi venir en aide financièrement à une association active contre la pandémie du Covid-19, la fondation Tous unis contre le virus.

En une semaine, cinq titres sont nés, écrits par Hervé Domingue et composés par Stéphane Corbin, l’initiateur du projet. Dix interprètes du collectif ont donné de la voix, de chez eux.

Pour Komitid, Stéphane Corbin présente le projet :