« Mes Premières fois », série adolescente charmante et inclusive

Le titre original de cette série Netflix passée un peu inaperçue mais déjà classé dans le haut du top 10 France de la plateforme, Never Have I Ever, fait référence à ce jeu qui consiste à déclarer tout ce qu’on n’a pas encore fait dans sa vie.

La suite de cet article est réservée aux abonné•e•s. Pour continuer la lecture : Abonnez-vous à partir de 1€

et accédez à tous les articles OU Vous êtes déjà abonné•e•s ? Identifiez-vous