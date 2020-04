Le monde sportif LGBT+ rend hommage à Bruno Ferre, ancien président de la FSGL, décédé du Covid-19

Un des premiers messages est aussi venu de Manuel Picaud, coprésident de Paris 2018, organisatrice des Gay Games.

Emy Ritt, ancienne co-présidente de la Fédération des Gay Games, a posté un long message pour dire un dernier adieu à son ami. « Bruno était un garçon qui aimait le sport et qui était toujours en mouvement, mais il n’a fallu que 29 jours à l’ennemi invisible pour faire des ravages. S’il y a la moindre consolation, c’est que son partenaire Christophe a pu être avec lui dans ses derniers moments sur cette terre », écrit-elle.

« Bruno a contribué à accroître la visibilité des sports pour la communauté, ses clubs sportifs et leurs membres ». « Tu vas nous manquer terriblement, cher Bruno Ferre », ajoute Emy Ritt, en français.

Plusieurs clubs sportifs LGBT+ ont voulu, eux aussi, rendre hommage à l’ex-président de la FSGL.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Paris Aquatique déclare : « C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Bruno Ferre, ami et licencié de PA depuis de nombreuses années, suite à des complications du virus Covid-19. Bruno a été le premier président de la FSGL, pendant 8 ans, et a été un des fondateurs du TIP [Tournoi International Paris] et membre organisateur des Gay Games Paris 2018. Tout notre soutien et nos tendres pensées à sa famille et ses amis ».

Le club de football londonien London Titans FC écrit sur son compte Twitter : « Triste nouvelle ce week-end, avec le décès de Bruno Ferre du Covid-19. Bruno a été le président de la FSGL pendant de nombreuses années et a joué un rôle important aux GayGames à Paris en 2018 ».

Sad news from over the weekend, with the passing of Bruno Ferre from Covid-19.

Bruno was the president of @FSGL_org for many years, and played an important role in bringing the @GayGames to Paris in 2018.https://t.co/otKjHVO7LL pic.twitter.com/2ow8NqtdlW

— London Titans FC (@londontitansfc) April 20, 2020