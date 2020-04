3 questions à Emil, créateur des vidéos « Parentalités LGBT+ »

Emil est créateur de vidéos, gay en couple et papa d’un petit garçon. Depuis 2016, Emil anime « Chez Papa Papou » la première chaîne YouTube en France consacrée à l’homoparentalité. En 2018, Komitid avait diffusé en partenariat avec Emil le Tour de France des familles. Il a lancé il y a quelques semaines de nouvelles vidéos sur des familles homo- et transparentales et prépare déjà une saison 2.

Komitid : Pourquoi avez-vous lancé ce projet de vidéos sur les parentalités LGBT+ ?

Emil : L’idée de cette série de vidéos « Parentalités LGBT+ », c’est vraiment d’aller écouter les enfants et les parents des familles homoparentales et transparentales. Car quand on voit que l’on ose encore débattre aujourd’hui de nos vies, de ce que doit être une famille, c’est juste insupportable. Donc il me paraît juste et utile de rétablir un peu à ma façon la réalité des choses, en montrant simplement et naturellement comment vont nos familles et comment elles forgent leur bonheur au quotidien. Et avec, à ce jour, un million de vues cumulées sur YouTube et Facebook, je trouve ça chouette. Je me dis que ces vidéos portraits font écho. C’est pourquoi, afin d’amplifier encore mon arc en ciel des familles, j’ai récemment décidé de lancer un financement participatif sur Ulule pour construire une saison 2 à ce projet.

Comment avez-vous choisi les familles et les couples présentés ?

Je voulais montrer des histoires inspirantes, explorer des thèmes comme la transidentité, les parents sans droits, l’adoption, la PMA, la GPA, proposer des parcours de vie différents. Car aussi vrai que toutes les familles ne sont pas pareilles, toutes les familles homoparentales ou transparentales ne sont pas les mêmes non plus… et c’est tant mieux ! Cette diversité était essentielle pour que chacun.e puisse un petit peu s’y retrouver au fil des épisodes ! Après, c’est une question de confiance avec les familles, qui connaissaient pour la plupart déjà mon approche via ma chaîne YouTube Chez Papa Papou. En tant que papa gay, c’était peut-être moins compliqué pour moi d’être dans cette proximité et cette complicité avec elles.

Quelle difficultés particulières avez-vous eu dans la concrétisation de ce projet ?

Le plus difficile est de réussir à embarquer toute la famille dans ce projet, qui s’accompagne quand même d’une certaine exposition. Je peine surtout concernant les profils de familles en coparentalité ou recomposées, car il y a plus de parents à convaincre ! Trouver des témoignages d’enfants plus grands, voire adultes, est aussi un défi. Mais c’est important de persévérer car cette visibilité est précieuse pour toutes les personnes LGBT+. J’ai le sentiment que même s’il ne s’agit que de quelques vidéos sur internet, elles peuvent avoir un impact fort en terme de représentation chez les plus jeunes, et peut-être même contribuer en douceur à changer le regard, en faisant un petit peu reculer certains préjugés.