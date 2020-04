Quand l’armée espagnole vient en aide à son pays… les internautes s'enflamment !

Patricia Ortega est la première femme générale des forces armées espagnoles. L’armée espagnole compterait dans ses rangs plus de 15000 femmes soit 12,7 % des forces armées. En ces temps de crise, les militaires hommes et femmes se sont mobilisées pour venir en aide à la population espagnole touchée par le coronavirus.

Depuis quelques semaines, des photos de l’armée espagnole ont été diffusées sur les réseaux sociaux… Et nombre d’internautes, hommes et femmes confondues, ont réagi… plutôt positivement à ces images.

On y voit une ribambelle de militaires vêtus de leur uniforme vert pastel avec pantalons très ajustés et chemises ouvertes.

Les internautes s’en donnent à cœur joie.

« L’armée espagnole créant un lock-out semble plus gay que tout événement de la fierté gay auquel j’ai déjà assisté », a partagé une internaute sur Facebook.

« Arrêtez-moi ! ! », a écrit une autre personne.

« On dirait un début de porno gay », a observé un autre.

Voici quelques images :

The Spanish Army creating a lockdown looks gayer than any gay pride event I’ve ever attended.

Thought you might like to see the errr. "detailing" on the back too ! 😉 pic.twitter.com/Glw3VTrImx

— LeRoiEstMort (@Le_Roi_Est_Mort) March 23, 2020