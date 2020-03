Nous avions déjà parlé, ce mois-ci, de l’histoire de la vente de l’appli leader de la rencontre gay. Le propriétaire chinois de Grindr avait annoncé avoir conclu un accord pour revendre à une firme américaine l’application, après des pressions des États-Unis qui invoquaient des raisons de sécurité nationale.

D’après le média LGBT Queerty, l’affaire est désormais conclue depuis jeudi 26 mars.

La décision de la vente de l’application se fait quatre ans après que la société Kunlun ait acheté l’application à son créateur d’origine, Joel Simkhai. L’identité des acheteurs reste encore inconnue, une société appelée San Vicente Acquisition Partners a été créée pour effectuer la vente et permettre aux acheteurs de rester anonymes.

Un groupe de surveillance gouvernemental étasunien (le Committee on Foreign Investment) a ordonné à la société Kunlun de vendre une majorité des parts de de Grindr l’année dernière. Dans la mesure où l’application est soumise à un contrôle accru sur le partage des informations et des données de ses utilisateurs, le gouvernement américain a estimé que Grindr était une menace pour la sécurité des utilisateurs. L’application détient des informations privées comme le statut sérologique, l’orientation sexuelle, les messages et photos personnels des utilisateurs.

Grindr compte plus de 4,5 millions d’utilisateurs quotidiens et a enregistré des résultats financiers records pour l’année 2019.

Cependant, le confinement quasi général au niveau mondial lié à l’épidémie de coronavirus n’arrange pas les affaires des applications de rencontre avec géolocalisation… Selon le magazine Capital, leur utilisation en France est en baisse de presque 65 % depuis l’apparition de la pandémie du Covid-19.