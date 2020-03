Coronavirus : la Prix Nobel Francoise Barré-Sanoussi préside le nouveau comité d'expert.e.s

Emmanuel Macron installera mardi à 17 heures à l’Elysée le Comité analyse recherche et expertise (CARE), qui réunit 12 chercheurs et médecins pour conseiller le gouvernement sur les traitements et les tests contre le coronavirus, a indiqué la présidence. Ce Comité est présidé par la Pr Françoise Barré-Sinoussi, de l’Institut Pasteur, Prix Nobel en 2008 pour la découverte du VIH (en 1983). Françoise Barré-Sinoussi est aussi présidente de Sidaction.

« C’est grâce à la science et à la médecine que nous vaincrons le virus. Je réunis aujourd’hui nos meilleurs chercheurs pour progresser sur les diagnostics et les traitements. Notre effort de recherche est totalement mobilisé dans la lutte contre le COVID-19 », a annoncé Emmanuel Macron dans un tweet.