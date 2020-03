En deux jours, une collecte de fonds couvre les amendes de Chelsea Manning

Chelsea Manning a été libérée de prison jeudi 12 mars. Le juge fédéral Anthony J. Trenga avait estimé que « sa détention n’avait plus aucun but coercitif ». Elle avait été exemptée de comparaître devant un grand jury qui enquête sur la publication de milliers de dossiers militaires et diplomatiques américains qu’elle avait fournis à WikiLeaks en 2010.

