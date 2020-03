La lanceuse d'alerte Chelsea Manning est libérée de prison

Le juge fédéral Anthony J. Trenga a ordonné la libération immédiate de Chelsea Manning jeudi 12 mars. Il a estimé que « la comparution de Mme Manning devant le grand jury n'était plus nécessaire » et que « sa détention n'avait plus aucun but coercitif ».

Selon le Washington Post, Chelsea Manning devait comparaître devant un grand jury fédéral vendredi 13 mars pour répondre à des questions sur Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks. Le juge devait se prononcer sur l’opportunité de mettre fin aux sanctions pour outrage civil infligées à l'ex-militaire.

Ces sanctions avaient été prononcées après son refus de témoigner devant un grand jury enquêtant sur la publication de milliers de dossiers militaires et diplomatiques américains qu’elle avait fournis à WikiLeaks en 2010.