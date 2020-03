Aaron Schock, représentant républicain du 18e district du Congrès de l’Illinois, a démissionné en 2015 après un scandale impliquant sa mauvaise utilisation présumée des fonds publics et de campagne.

Avant cela, il était un opposant à l’égalité des droits à la Chambre des représentants (de 2009 à 2015), comme le souligne le New York Times. Il avait voté contre la levée de l’interdiction des personnes LGBT+ servant dans l’armée, contre l’extension des protections contre les crimes de haine pour inclure l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et en faveur de la loi sur la défense du mariage (DoMA), qui définit le mariage comme un homme et une femme.

Dans une publication publié sur Instagram, Aaron ne s’est pas excusé pour son hypocrisie. Il a justifié son ancienne opposition au mariage des couples de même sexe comme étant un produit de l’époque, une position autrefois partagée par des politiciens comme Bill Clinton.

« J’ai fait comme je l’avais toujours fait et je me suis plongé dans le travail et de ce que je croyais être le succès. Cela impliquait d’être attentif aux intérêts des électeurs du district que je servais. Peut-être correctement, peut-être pas, j’ai supposé que me révéler comme leur membre du Congrès gay n’allait pas bien se passer. »

Bien qu’il ait refusé de parler de ses précédentes positions anti-LGBT +, il a insisté : « La vérité est que si j’étais au Congrès aujourd’hui, je soutiendrais les droits LGBTQ de toutes les manières possibles. Je me rends compte que certaines de mes positions politiques vont à l’encontre du mouvement LGBTQ, et je les respecte pour ces différences. J’espère que les gens me permettront la même chose. »