Le poster boy de la pub gay de Durex espère que cela aidera les jeunes LGBT+

La magnifique photo de Michael Allsopp, 24 ans, embrassant son vrai petit copain Sean Somal, fait partie de la campagne britannique « Défiez les normes » de la marque de préservatifs Durex.

Michael Allsopp a écrit sur Instagram : « À environ 17 ans, j’ai fait le vœu qu’en grandissant, je serais le gay que j’aurais aimé voir quand j’avais 12 ans. Ce garçon de 12 ans qui se cherchait vraiment et ne trouvait pas d’issue. »

Le garçon a poursuivi : « Cette campagne est très personnelle pour moi. Ayant grandi à Belfast, et étant d’origine irlandaise catholique, les mots « queer » et « gay » étaient souvent considérés comme des mots sales. Après une longue et dure bataille contre l’homophobie et le sexisme intériorisés que l’on m’a appris dès mon plus jeune âge, je me suis lancé dans un parcours d’acceptation de soi, d’amour et de croissance. C’est à ce moment que j’ai appris à m’accepter. »

Il a conclu : « Je veux que les jeunes qui ont du mal ou quiconque a du mal avec sa sexualité ou son identité voient le panneau d’affichage et tiennent bon. Souvent, je me suis retrouvé sur le projet It Gets Better Project sur YouTube pour traverser des périodes difficile en tant qu’adolescent – j’espère que cela peut en faire partie pour quelqu’un d’autre. »