Hong Kong : interdire le logement social aux couples de même sexe est illégal

La décision est considérée comme une grande victoire pour la cause LGBT+. L'ex-colonie britannique a souvent été critiquée par les associations sur ses archaïsmes en terme d'égalité des droits.

La justice de Hong Kong avait été saisie du cas de Nick Infinger, un résident permanent, et de son compagnon, avec qui il s'était marié au Canada en 2018.

Les deux hommes avaient déposé une demande de logement social en tant que « famille ordinaire » et satisfaisaient aux divers critères de revenus ou d'âge. Leur requête avait été rejetée en septembre par l'autorité de Hong Kong attribuant les logements, et qui considérait que la catégorie « famille ordinaire » ne pouvait concerner qu'un mari et son épouse, un parent et son enfant ou un grand-parent et son petit-enfant.

Une politique « illégale et anticonstitutionnelle »