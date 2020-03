Samedi 22 février, Camila Prins a dirigé la section de tambours d’une école de samba au défilé du carnaval de Sao Paulo. Elle a été sélectionné pour être la « marraine » de la section de batterie de l’école de samba Colorado do Brás, un rôle emblématique qui est prisé chaque année par des mannequins et des célébrités.

Son rôle durant le week-end dernier était de danser pendant plus d’une heure devant les batteurs, en utilisant ses jambes pour contrôler le rythme pendant que les juges regardaient et évaluaient le défilé de l’école de samba.

Avant le défilé, elle a déclaré : « Des femmes magnifiques voulaient être ici. Je suis très excitée car cela montre que nous pouvons être n’importe où. Nous pouvons être la marraine des batteurs, ou être propriétaires d’une école de samba. Bientôt, ils verront de nombreuses autres filles trans. »

C’était d’autant plus important de découvrir une femme trans lors du carnaval étant donné que l’année dernière, 124 personnes trans ont été violemment tuées au Brésil, dont 21 dans l’État de Sao Paulo.

Keila Simpson, la présidente de l’Association nationale brésilienne des travestis et des transsexuels, a déclaré qu’elle était heureuse pour Camila Prins et que la communauté voulait rendre les succès comme le sien plus banals pour la communauté trans.

« Nous devons être fiers de Camila et espérons que son message symbolique nous permettra de penser à réduire la violence contre les personnes trans » a conclu Simpson.