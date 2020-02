Selon le média LGBT+ PinkNews, Nancy Barto (membre républicain de la Chambre des représentants de l’Arizona), a lancé un projet de loi ayant pour objectif d’obliger les enfants trans à participer à des acticités sportives dans la catégorie de leur sexe assigné à la naissance. La candidate démocrate Elisabeth Warren condamne cette proposition de loi.

D’après ce texte, toutes les ligues sportives scolaires et extra-scolaires devraient définir les sports comme mixtes, masculins ou féminins, en fonction du « sexe biologique » des participant.e.s. Cette mesure s’appliquerait aux élèves de toutes les écoles publiques et privées de l’État. Cette loi obligera donc les enfants trans à exercer un sport sous le « mauvais » genre.

La candidate à l’investiture démocrate Elizabeth Warren, qui est très active dans le combat pour la communauté LGBT+ et qui s’est engagée à placer les droits des trans au centre de ses projets politique a réagi à ce projet de loi sur Twitter :

Trans athletes are not a threat. We need to protect trans kids—and all LGBTQ+ kids—and ensure they feel safe and welcomed at school. I urge the Arizona legislature to reject this cruel bill. https://t.co/9ALVjeIBiv

