Il est ouvertement gay et Donald Trump vient de le nommer au poste de chef du renseignement

Richard Grenell, qui occupait le poste d’ambassadeur des États-Unis en Allemagne, est le nouveau directeur par intérim du renseignement national. C’est le premier membre ouvertement gay de l’administration Trump.

Le choix du président a été annoncé par Trump sur Twitter. Richard Grenell a promis de promouvoir la décriminalisation de l’homosexualité à travers le monde.

Trump a tweeté : « Je suis heureux d’annoncer que notre ambassadeur très respecté en Allemagne, Richard Grenell, deviendra le directeur par intérim du renseignement national. »

« Rick a extrêmement bien représenté notre pays et j’ai hâte de travailler avec lui. »

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2020