Texas : des lycéen.ne.s offrent à leur ami trans l'argent pour son changement de nom

L’histoire est racontée par le média LGBT+ Pride.com. Le jeune Andrew est entré dans l’auditorium de son lycée sans se méfier de ce qu’il allait se passer. Et là, surprise… Des dizaines d’ami.e.s se sont réuni.e.s pour lui souhaiter son anniversaire. Mais la surprise ne s’arrête pas là, toute la bande s’est cotisée pour réunir la somme nécessaire afin qu’il puisse effectuer officiellement son changement de nom.

« Puisque tu es légalement un adulte… nous avons en quelque sorte collecté suffisamment d’argent pour que tu puisses changer ton nom. »

Il pourra désormais s’appeler légalement Andrew en changeant son prénom de naissance. La scène a fait l’objet d’une petite vidéo TikTok qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, plus de six millions de vues sur Twitter et plus de deux millions sur TikTok.

HI THIS IS LITERALLY THE CUTEST FUCKIBG THING OH KY GOD pic.twitter.com/ZU70m47VbQ — ren 🌴 arcade’s simp (@komahina__) February 8, 2020

Andrew Barnabe explique : « Ils ont fait ce faux certificat de naissance en papier et ils l’ont tous signé… Je suis évidemment tombé au sol et j’ai commencé à pleurer. Honnêtement, c’était écrasant, je ne pouvais pas croire qu’ils l’avaient fait, surtout que c’était une somme de 300 dollars. »

Andrew avait prévu de trouver un emploi pour pouvoir s’offrir son changement de nom en mettant un peu d’argent de côté chaque mois. Au Texas, les frais de dépôt pour un changement de nom sont d’environ 300 dollars (un peu moins de 300 euros).

En plus de ce cadeau, ses ami.e.s avaient prévu une petite fête dans l’auditorium de son lycée avec comme thème : la révélation des genres.

Andrew avait fait son coming-out trans deux ans auparavant et ses ami.e.s lui avaient offert son premier binder (bandage thoracique).

« Mes amis sont vraiment phénoménaux. Depuis le premier jour, ce n’est qu’un soutien constant. »