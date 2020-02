Selon le média Pink News, l’association musulmane Imaan vient de fixer la date du tout premier festival LGBT+ pour les personnes LGBT+ musulmanes. Le festival Muslim Pride se tiendra à Londres le samedi 11 avril prochain. Le lieu n’a pas encore été dévoilé par les organisateurs. L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux, hier, le mardi 11 février 2020.

https://twitter.com/ImaanLGBTQ/status/1227117148893589504

« Ça y est ! Nous avons fixé la date du premier événement Muslim Pride. Les billets seront en vente dans deux semaines ! »

La Muslim Pride aura pour but de réunir les personnes confrontées à des abus homophobes, transphobes et islamophobes. Ça sera l’occasion pour eux de se retrouver dans un endroit sans jugement et où tout le monde pourra être soi-même.

L’association Imaan a lancé des appels aux personnes arabophones LGBT+, aux praticiens du bien-être et aux prestataires de services intéressés pour participer à des débats et des tables rondes lors du festival.

Évènement communautaire