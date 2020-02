3 questions à Gérald Kurdian aka Tarek X, organisateur de la soirée A Queer Club for Hot Bodies of the Future

Une soirée hyper-inclusive, ça existe ! Gender-benders, éco-sexuels, féministes, afro-futuristes, sorcières, faeries, fétichistes, lesbiennes, gays, bi, trans, cyborgs, non-binaires, poly-sexuels, party animals et autres créatures du futur sont bienvenu.e.s au FGO Barbara, à Paris. Pour l’occasion nous avons posé trois questions à Gérald Kurdian aka Tarek X, organisateur de la soirée.

Komitid : Pouvez-vous nous expliquer le nom de l’évènement « A Queer Club for Hot Bodies of the Future » et présenter son line-up ?

Gérald Kurdian : Hot Bodies of the Future est le nom d’un projet artistique et militant où la musique et les contextes musicaux se réinventent pour donner leurs forces aux révolutions queer, LGBTX+, féministes, post-coloniaux. Il prend différentes formes : concerts, performances, dj set, clubbing, etc. Le Queer Club en lui-même est comme un lieu utopique, un endroit pour laisser vibrer les plus émancipées des versions de soi.

Ce 8 février, on a voulu mettre en avant l’idée d’erotix du futur. Une partie des artistes invité.e.s célèbrent donc la multiplicité des désirs avec humour camp et radicale tendresse. Les autres invité.e.s continuent de nous bouleverser tant elles font de place aux corps minorisés.

Avez-vous un conseil à nous donner pour passer le meilleur des moments ?

Laissez toutes traces de patriarcat normatif dans une casserole. Faites bouillir.

Y’a-t-il un dess code, un look particulier à avoir pour la soirée ?

Ton emancipated-self !

Retrouvez toutes les infos de la soirée ici.