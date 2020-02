La Reine des neiges fait son coming out… dans un sketch de Saturday Night Live

La comédienne Kate McKinnon a joué Elsa, la Reine des neiges, dans un sketch de Saturday Night Live samedi 1er février. Le numéro a été conçu comme un extrait de la prochaine édition DVD de « La Reine des neiges 2 », dans laquelle se trouvent des scènes coupées.

À l’image du film d’origine, la scène s'ouvre sur Elsa, perdue dans une forêt enchantée. Tout en appelant les noms des autres personnages, Elsa laisse glisser un « je suis gay ? ». En s’adressant à sa sœur Anna, Elsa dit : « Je ne sais pas si nous nous dirigeons vers le nord, le sud, gay ou l’ouest ».

Quand Anna demande : « Tu viens de dire gay ? », Elsa répond : « Non ! Je ne suis rien de tout ça. Vous vivez un mariage hétérosexuel épanouissant à l'âge de 18 ans et je viens de passer deux films entiers à jouer avec la neige – les deux sont égaux et bons. Et puis dans Frozen 3, je peux juste congeler mes œufs ».

Dans le sketch, Elsa et Anna (jouée par Cecily Strong) parodient la chanson désormais emblématique « Let It Go » (« Libérée, Délivrée » en français), devenue « We All Know » (« On Le Sait Tous »).

« On le sait tous, on le sait tous ! On le sait depuis que tu étais une ado », chante Anna. « Je me fiche de ce que dit Disney, la tempête Twitter fait rage ! »

« Le manque d'intérêt romantique ne me dérange pas de toute façon », ironise Elsa.

#GiveElsaAGirlfriend