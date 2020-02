Edouard Louis : « C'est important de représenter la violence »

« Ce n'est pas facile de porter une souffrance qu'on n'a pas choisie. Le théâtre peut être ce lieu où quelqu'un vient porter les combats à votre place », explique à l'AFP Edouard Louis.

Ce n'est pas la première adaptation d'Histoire de la violence » : comme ses deux autres romans (les succès En finir avec Eddy Bellegueule et Qui a tué mon père), ce texte a déjà été joué sur les planches et dans le monde entier. Mais c'est la première fois qu'Edouard Louis participe pleinement au projet.

La raison ? Thomas Ostermeier, directeur de la Schaubühne de Berlin, considérée comme une des scènes les plus créatives d'Europe, dont il admire le travail. « Il a toujours articulé son théâtre à une dénonciation des mécanismes », explique l'écrivain qui, en trois romans et des prises de position affirmées, s'est imposé comme une figure de la gauche radicale, opposée à la répression et dénonçant sans relâche la violence sociale.

Dépossédé