Un survivant des persécutions anti-LGBT+ en Tchétchénie reçoit une ovation à Sundance

D’après le média LGBT+ Pinknews, Maxim Lapunov a été grandement applaudi au festival Sudance pour son témoignage dans le documentaire choc Welcome to Chechnya (Bienvenue en Tchétchénie). Réalisé par David France, le film traite de la persécution et la traque des personnes LGBT+ et en particulier des gays en Tchétchénie.

Maxim Lapunov a dû faire face à 12 jours de détention et à de nombreux passages à tabac par la police locale. Lors de sa libération, il pouvait à peine se traîner par terre. Il a été victime de cette persécution et a été le témoin d’emprisonnement, de passage à tabac, de torture et d’assassinat dans les camps de concentration du pays.

Le tournage a été mené avec des tactiques de guérilla

Le documentaire suit un groupe de militants risquant leur vie pour faire sortir clandestinement des personnes LGBT + tchétchènes en danger dans leur pays. Le tournage a été mené avec des tactiques de guérilla, avec des images secrètes enregistrées par des smartphones et des caméras de vidéosurveillance obtenues par les militants.

Maxim Lapunov est l’un des rares Tchétchènes LGBT+ à témoigner publiquement de son calvaire, la majorité des autres réfugié.e.s craignent toujours d’être traqué.e.s malgré leurs demandes d’asile.

Le documentaire Welcome to Chechnya sera disponible sur HBO en juin 2020.