New-York : Une femme victime de harcèlement transphobe décide de peindre sa maison aux couleurs de l’arc-en-ciel

Le média LGBT+ Pinknews raconte son histoire. Angelina Bouros de Rosendale, dans l’état de New York (États-Unis), a découvert le corps de son chat Rambo abandonné derrière son abri. Il était mort et coupé en deux. Cet acte complètement barbare et haineux est la suite d’un harcèlement transphobe qu’endure Angelina Bouros depuis 2017.

Le rainbow flag qui était accroché à sa maison a été la cause du début de son calvaire. L’auteur des lettres, un voisin, a revendiqué l’acte barbare envers le chat d’Angelina Bouros.

« Je n’ai pas d’enfants… donc mes chats sont comme mes enfants. Et je les aime autant qu’une personne pourrait aimer un animal de compagnie. » a déclaré Angelina Bouros.

Décidée et déterminée à ne pas en rester là, et avec l’aide de quelques voisin.e.s ainsi que de sa communauté, Angelina décide d’entreprendre des travaux de ravalement de sa maison. Elle repeint alors l’intégralité de sa maison aux couleurs de l’arc-en-ciel.

« La seule façon pour moi de les repousser était de peindre ma maison. Et pas seulement pour moi, mais pour faire savoir à la communauté pourquoi je fais cela, que je devais prendre position contre la haine et le fanatisme. »

L’histoire a été fortement relayée sur les réseaux sociaux.

‘They picked the wrong person to pick on’ — Trans woman Angie Bouros became the victim of hate speech and violence after flying a rainbow flag outside her home.

So what did she do ?

She and hundreds of community members painted her whole dang house rainbow🌈 pic.twitter.com/PMhGzgFGHS

— NowThis (@nowthisnews) January 23, 2020