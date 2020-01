Une entraîneuse ouvertement lesbienne pour la première fois au Super Bowl !

Katie Sowers est une athlète de 33 ans originaire du Kansas. Elle adore le football depuis toujours. Ancienne joueuse de la Womens Football Alliance, elle est, depuis trois ans, l’entraîneuse adjointe de l’équipe des 49ers de San Francisco. Et le mois prochain, elle accompagnera son équipe à Miami pour le prochain Super Bowl. Les 49ers y affronteront, en effet, les Kansas City Chiefs, le 2 février.

L’entraîneuse ouvertement lesbienne Katie Sowers est la première entraîneuse LGBT + à se rendre au Super Bowl.

C’est un moment historique pour la représentation LGBT + dans le sport. En effet, Katie Sower est la première entraîneuse ouvertement lesbienne de la NFL (National Football League) – elle a fait son coming out en 2017. C’est aussi la première à participer au Super Bowl.

« Peu importe ce que vous faites dans la vie, l’une des choses les plus importantes est d’être fidèle à qui vous êtes. » a-t-elle déclaré au site Outsports .

« Plus nous serons à même de créer un environnement où toutes les personnes sont les bienvenues – peu importe leur race, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur religion – plus nous pourrons soulager la souffrance et le fardeau que beaucoup portent chaque jour. »

« Je ne me suis jamais senti jugée et j’ai été traitée comme chacun souhaite être traité : comme une personne ordinaire qui travaille à bâtir sa carrière. »

Katie Sowers s’exprime régulièrement sur les réseaux sociaux et il n’est pas rare de la voir poser aux côtés de sa chérie.

On souhaite bonne chance à son équipe !

Source : https://www.pinknews.co.uk/2020/01/21/san-francisco-49ers-first-gay-coach-super-bowl-history-katie-sowers/