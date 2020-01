Women's March : Caitlyn Jenner demande aux femmes cis et aux femmes trans de s'unir contre le sectarisme

Caitlyn Jenner a participé samedi 18 janvier à un rassemblement organisé à Los Angeles à l’occasion de la Women’s March. Elle a déclaré : « Le moment est venu. Les femmes d’Hollywood et de tout le pays sont pleines d’énergie. Il est sacrément temps d’arrêter le massacre des femmes trans de couleur. »

Caitlyn a ajouté : « Ensemble, en tant que femmes, femmes trans et femmes cis, nous avons le pouvoir d’influencer nos communautés, nos familles, nos amis et collègues et de transformer ce pays ! »

De nombreuses personnalités ont parlé à la tribune : Marlee Matlin et Mira Sorvino, Tatiana Maslany, Amber Heard, Rosanna Arquette, Lea Thompson, Yvette Nicole Brown, Bella Thorne, Michelle Rodriguez, Raven-Symoné, Lea Thompson, Frances Fisher et Gloria Allred.

Connue pour la série I Am Cait, Caitlyn Jenner était une des rares partisanes LGBT + de Trump lors des élections américaines de 2016. Elle a continué à défendre sa décision de voter pour lui malgré les critiques d’autres militant.e.s trans.

C’est finalement en 2018 qu’elle avait fait une volte-face, en admettant : « Malheureusement, je me suis trompée. » « La réalité est que la communauté trans est attaquée sans relâche par ce président », avait-elle écrit dans une tribune publiée par The Washington Post.