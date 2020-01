Une mère organise une « gayceañera » pour célébrer le coming out de son fils

Lorsque le fils de Heidi Irene et Terry Trammell, Aiden, s’est découvert gay, ils ont décidé de faire quelque chose pour l’aider à se sentir à l’aise et aimé. La famille a donc lancé une « gayceañera » pour son 15e anniversaire le 5 janvier dernier.

Comme l’explique PinkNews, qui relate cette soirée, la « quinceañera », largement célébrée parmi les communautés latinx, marque une étape importante dans la vie d’une fille. Moitié fête d’anniversaire, moitié rite de passage, la célébration marque généralement l’entrée d’une fille dans la féminité. Mais pour Aiden, le remix arc-en-ciel de la tradition a marqué son entrée en étant son moi authentique, un homme gay.

Aiden était revêtu d’un costume arc-en-ciel et la famille et les amis d’Aiden ont rempli le restaurant dans le quartier de Glen Burnie, dans la périphérie de Baltimore, aux États-Unis. Alors que les gymnastes dansaient autour des tapis, en faisant tourner des rubans arc-en-ciel, les chefs ont cassé plus de 50 œufs en cuisine et d’innombrables bouteilles de colorant alimentaire pour cuire des gâteaux sur le thème du drapeau de la fierté.

« C’était un soutien pour tous les jeunes qui étaient présents de savoir qu’il existe des endroits et des espaces sûrs où ils peuvent le moins s’attendre à ce qu’ils soient eux-mêmes », a expliqué la mère d’Aiden à PinkNews.

Une amie de la famille a confié sur Facebook : « Voir autant de personnes remplir une salle avec un amour et un soutien inconditionnel me donne de l’espoir pour le futur ».

Une famille comme on aimerait en voir plus souvent.