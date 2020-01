Séries LGBT+ : 30 ans de révolutions queer à la télévision (1/4)

Les représentations LGBT+ dans les séries télévisées se démocratisent. Au point que les homophobes s’en plaignent sur les réseaux sociaux. Le 6 août 2019, un jeune homme tweetait à Netflix : « Les gays, ils ne sont pas nécessaires dans vos séries ». Il se fera violement moucher par la plateforme. Depuis quelques années les représentations LGBT+ se font plus fréquentes, diverses et positives, mais ça n’a pas toujours été le cas.

Analyse de 30 ans de révolutions queer à la télévision avec cette série de quatre articles relatant ces changements, de 1990 à 2020. Aujourd'hui, premier épisode, de la « bonne copine lesbienne » au coming out d'Ellen DeGeneres et à Queer As Folk.

Ma « bonne copine lesbienne »