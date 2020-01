Elizabeth Warren est saluée comme seule candidate démocrate à parler des femmes trans racisées

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle a de la suite dans les idées. Elizabeth Warren, candidate à l’investiture démocrate à la présidentielle américaine, a évoqué le sort des femmes trans « de couleur » et la violence qu’elles subissent.

C’était lors du débat télévisé mardi 14 janvier entre les six candidat.e.s en lice, durant lequel les questions LGBT+ n’ont pas été évoquées que la

sénatrice du Massachusetts, a profité de son intervention finale pour souligner que personne n’avait parlé de « la façon dont les femmes trans, en particulier les femmes trans de couleur, sont en danger ».

Elle a également évoqué la maladie mentale, « comment la communauté des personnes handicapées lutte pour une véritable égalité », la mortalité infantile noire, la violence armée et « le changement climatique qui frappe particulièrement les communautés [racisées ] ».

Warren a poursuivi : « Espoir et courage. C’est ainsi que je vous rendrai fier chaque jour, en tant que votre candidate et en tant que première femme présidente des États-Unis d’Amérique. »

I come here tonight with a heart filled with hope because this is our moment in history. Our moment when no one is left on the sidelines—our moment when we build the movement to make real change. #DemDebate pic.twitter.com/7SwazDy672

— Elizabeth Warren (@ewarren) January 15, 2020