La tentative de Donald Trump de faire renvoyer deux militaires séropositifs encore bloquée par les tribunaux

Selon le media gay Pink News, les deux hommes avaient reçu cette ordonnance de renvoi de l’armée en 2017 et depuis, l’affaire est aux mains de la justice américaine. Le ministère de la Défense et l’armée de l’air avaient fait appel face à une injonction préliminaire négative de février dernier.

« Déployer ou sortir »

En vertu de la politique Trump « Deploy or Get Out » (« Se déployer ou sortir »), les militaires peuvent être licencié.e.s s’ils et si elles ne peuvent pas être envoyée en dehors des États-Unis pendant plus d’un an.

Lorsque la loi a été dévoilée en février dernier, le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, avait déclaré : « Si vous ne pouvez pas aller à l’étranger et porter une charge de combat, alors, évidemment, quelqu’un d’autre doit y aller ».

Les deux hommes, qui sont sous traitement antirétroviral, ne présentent aucun signe de la maladie et ont été déclaré par leur médecin physiquement aptes à exercer leur fonction dans l’armée américaine.

L’affaire est passé de nouveau devant le tribunal fédéral le 10 janvier 2019 qui a décidé de maintenir l’injonction, jugeant que l’interdiction de déploiement était fondée sur une « compréhension obsolète » du VIH.

« Toute information sur le VIH qui pourrait justifier cette interdiction est dépassée et en contradiction avec la science actuelle. »

Le juge James A. Wynn Jr. a déclaré : « Cela peut avoir été justifié à une époque où le traitement anti-VIH était moins efficace pour contrôler le virus et réduire les risques de transmission. Mais toute information sur le VIH qui pourrait justifier cette interdiction est dépassée et en contradiction avec la science actuelle. »

Les deux hommes étaient représentés par Lambda Legal, une organisation de défense des droits civiques qui se bat au nom des personnes LGBT +. Scott Schoettes, directeur du projet VIH de Lambda Legal, a déclaré que le gouvernement américain n’était pas encore en mesure de donner une justification raisonnable au « traitement discriminatoire » des militaires.

Cette récente décision permettra, on l’espère, de prouver une bonne fois pour toute au procès qu’une personne vivant avec le VIH peut accomplir un travail en tant que soldat ou pilote en toute sécurité comme n’importe qui d’autre.