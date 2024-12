Les îles des Seychelles sont synonymes de paysages paradisiaques et de dépaysement assuré. En effet, cet archipel possède 115 îles, ce qui en fait un endroit prisé pour les touristes qui souhaitent une expérience unique.

Pour les vacanciers qui préparent un voyage aux Seychelles, difficile de savoir par où commencer avec un tel choix de choses à vivre et à voir. Voici un Top 10 des îles les plus remarquables de l’archipel des Seychelles.

1. Mahé

Pour arriver aux Seychelles, pas de secret. Mahé, l’île la plus grande de l’archipel, dispose d’un aéroport domestique. Autant dire qu’en plus d’être un point stratégique, Mahé offre des trésors qui mettent tout de suite dans l’ambiance. Plages de sable fin, lagon couleur turquoise et biodiversité variée sont au programme.

L’île de Mahé est donc le point d’entrée et le point de départ de tous les voyageurs. Il n’appartient qu’à chacun de découvrir la culture de ses 70 000 habitants, qui représentent 90 % de la population des Seychelles. C’est aussi le point de départ idéal d’une croisière aux Seychelles en petit bateau.

2. Praslin

L’île de Praslin est considérée comme la deuxième attraction touristique. Et pour cause, on y retrouve un véritable décor de film de pirates à quelques encablures de Mahé. Praslin est également appellée “l’île du perroquet noir”, en référence à l’abondante population de perroquets.

Praslin est aussi la terre idéale pour une noix de coco à la forme unique au monde, la coco fesse. Une visite guidée de l’île en voiture est recommandée pour découvrir tous ses secrets les plus enfouis.

3. La Digue

Ce qui caractérise les Seychelles, c’est une vision de carte postale faite d’eaux bleu turquoise et d’hôtels au bord de l’eau. Petite par la taille, mais grande par sa capacité d’accueil, l’île de la Digue propose de superbes logements.

Les fans de plongée seront aux anges avec ses eaux limpides et sa biodiversité marine enchanteresse. L’île de la Digue est également notable pour sa plage de l’Anse d’argent, une sorte de crique au cadre exceptionnel.

4. L’île Cousin

Si l’on constate que les Seychelles ont l’air d’un paradis terrestre, c’est aussi grâce au travail des gens qui dédient leur vie à la préservation des îles. L’entretien de la forêt et l’équilibre de la biodiversité sont des choses fragiles. L’île Cousin est un parfait exemple du travail de ces personnes qui protègent les Seychelles.

Cet endroit possède plusieurs avantages, comme sa proximité avec l’île de Mahé, mais aussi une végétation exceptionnelle. Pourtant, l’île était dans un état dilapidé au début des années 90. L’intervention d’un nouveau propriétaire a changé la donne et a redonné à l’île tout son éclat.

5. L’île Silhouette

Aux Seychelles, il est très commun de posséder une île. Certains endroits comme Silhouette porte d’ailleurs l’histoire d’anciens propriétaires, un passé souvent colonial.

Le destin de Silhouette est lié à de nombreuses périodes de l’histoire avec des bâtiments d’époque. Il y a aussi de nombreuses distractions comme des formations granitiques, des spots de plongée inoubliables, et partout, à perte de vue, un ciel bleu sur une mer turquoise.

6. L’île aux Oiseaux

Comme son nom l’indique, l’île est un endroit privilégié des ornithophiles, car les volatiles sont extrêmement nombreux sur cette petite parcelle de terre (moins de 1 km 2 !). Ainsi, en plus de 110 espèces d’oiseaux, l’émerveillement est permanent pour qui se délecte de la vue et du son de ces animaux rares.

Les oiseaux ne sont pas les seules choses invitées à la fête, puisque l’île enregistre une population de tortues géantes, dont certaines dépassent allégrement les 100 années d’existence. En ajoutant à cela de beaux spots de plongée, l’émerveillement est inévitable pour les amoureux de la nature.

7. L’île Denis

L’île Denis, c’est une île privée qui accueille les visiteurs les plus exigeants pour une expérience de tourisme exclusive. Le territoire possède un unique hôtel de luxe avec un personnel accueillant et souriant qui se plie à toutes sortes d’exigences.

L’île Denis peut être un fabuleux port d’attache pour ceux qui veulent s’adonner à la pêche au gros. D’autres plaisirs aquatiques sont disponibles, comme la plongée libre ou le canoë. Sur l’archipel des Seychelles, l’île Denis est certainement l’une des mieux préservées, ce qui en fait un véritable joyau.

8. L’île de Frégate

Beaucoup de mots viennent à l’esprit quand on entend l’expression “repaire de pirates”. Il faut savoir que l’île de Frégate a connu des générations de navigateurs qui cachaient leur butin dans cette végétation luxuriante.

Aujourd’hui, l’ambiance est très moderne avec des villas et bungalows de luxe qui assurent un service Premium. Avec une pléthore d’attractions comme la gastronomie gourmande et les diverses criques disponibles, l’île de Frégate est véritablement une terre de légende.

9. L’île Curieuse

Avec un nom pareil, on peut effectivement se demander en quoi cette île possède un intérêt particulier. La réponse se trouve au 19ᵉ siècle, alors qu’un médecin installe une colonie de lépreux, maladie qui affecte l’archipel à l’époque.

Le résultat ? L’île reste inexplorée durant longtemps, ce qui assure le renouvellement de la faune et de la flore. En effet, une visite de cette petite île est une invitation à contempler les merveilles de la nature, à commencer par les colonies de tortues géantes qui peuplent son sable fin.

10. L’île Desroches

Parce que certaines îles sont accessibles en une heure d’avion à partir de Mahé, on peut les considérer comme des trésors cachés des Seychelles. L’île Desroches mérite absolument ce qualitatif aux vues de ses nombreuses qualités.

Parmi les réjouissances, il est possible de faire de la plongée, entouré des arbres locaux, cocotiers, takamakas et filaos. Avec sa petite taille, l’île Desroches est idéale pour découvrir les Seychelles dans un cadre intimiste. Elle doit son nom au capitaine Desroches, un navigateur du XVIIIè siècle.